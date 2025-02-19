ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوروسيا دورتموند يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على حساب سبورتنج لشبونة

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني سلبيًا مع ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة لهز الشباك.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة

وكاد بوروسيا دورتموند أن يسجل هدفًا في الشوط الثاني، لكن مهاجمه سيرو جيراسي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

كان بوروسيا دورتموند فاز على سبورتنج لشبونة بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستفاد بوروسيا دورتموند من نتيجة مواجهة الذهاب، ليصبح مجموع المباراتين 3-0، ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على حساب سبورتنج لشبونة الذي ودع البطولة بهذه النتيجة.

بوروسيا دورتموند سبورتنج لشبونه دورى أبطال اوروبا دور الـ16 الملحق المؤهل لدور الـ16 مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة اخبار بوروسيا دورتموند