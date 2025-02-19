بوروسيا دورتموند يتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على حساب سبورتنج لشبونة

تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني سلبيًا مع ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من لاعبي بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة لهز الشباك.

مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة

وكاد بوروسيا دورتموند أن يسجل هدفًا في الشوط الثاني، لكن مهاجمه سيرو جيراسي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

كان بوروسيا دورتموند فاز على سبورتنج لشبونة بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستفاد بوروسيا دورتموند من نتيجة مواجهة الذهاب، ليصبح مجموع المباراتين 3-0، ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على حساب سبورتنج لشبونة الذي ودع البطولة بهذه النتيجة.