بدأت من خلال "أم كلثوم".. محطات بمشوار آمال ماهر في عيد ميلادها الـ40

تحتفل الفنانة آمال ماهر اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ40، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الغنائية البارزة والتي جعلتها واحدة من أهم نجمات الغناء في مصر والوطن العربي، ولقبت بـ"ملكة الغناء".

بدأت آمال ماهر مسيرتها في سن الثالثة عشر، بعدما اكتشفها الموسيقار محمد المليجي بعدما شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة، لتنجح في تحقيق شهرة واسعة مكونة قاعدة جماهيرية كبيرة وتصبح واحدة من أبرز نجوم الحفلات والمناسبات الوطنية والتي يحضرها كبار الشخصيات العامة.

التحقت آمال ماهر بمعهد الموسيقى العربية كي تثقل موهبتها بالدراسة، وهناك سمعها أستاذ الموسيقى صلاح عرام، والذي عرفها على الموسيقار عمار الشريعي والذي كانت من خلاله انطلاقتها الغنائية من خلال مسلسل "أم كلثوم".

في عام 2006 قدمت آمال ماهر أول ألبوماتها الفنية، حمل اسم "أسألني أنا"، ولكن انطلاقتها الحقيقة كانت في عام 2011 بعدما أصدرت ألبومها الثاني "أعرف منين"، والذي حقق نجاحا كبيرا استمر حتى يومنا هذا، لتقدم بعدها العديد من الأعمال الغنائية المميزة والتي تفاعل معها الجمهور، كما غنت تترات العديد من الأفلام والمسلسلات والتي كان من أبرزها "خيانة مشروعة، قضية رأي عام، في أيد أمينة، ليه لأ".