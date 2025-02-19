يوسف عادل يطلق أولى أعماله الغنائية “من سنين”

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‎طرح مساء اليوم يوسف عادل مصمم الأفيشات تيزر أغنيته الاولي "من سنين"، في أول تجاربه الغنائية والإخراجية، وذلك بعد 25 عامًا، كان فيها جزءًا من عالم السينما والميديا، من خلال تصميم بوسترات الأفلام وصناعة الهوية البصرية للأعمال الفنية، حيث قدم خلالها بوسترات لأعمال مثل أفلام : الحريفة، وأهل الكهف، وكازابلانكا، وحملة فريزر، ولا تراجع و لا استسلام، والدادة دودي، وهروب اضطراري، وسطار، ومن المسلسلات راس الغول، وجعفر العمدة، وسفاح الجيزة، وغرفة ٢٠٧، والكبير أوي، ونسل الأغراب، ومسرحيات الملك لير، وعلاء الدين، وأنستونا، ومن الألبومات الغنائية التي قام بتصميمها تامر حسني، محمود العسيلي، وجنات، وحاتم فهمي، ودياب وغيرها من التصميمات التي قدمها.

https://www.instagram.com/reel/DGRAxFRo-fj/?igsh=OXZ1ZXR2eDQ5bm51



‎وقال يوسف عن دخوله عالم الغناء " لم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة، فالموسيقي لم تكن يوما بعيداً عني بل كانت دائما جزءاً من حياتي الفنية والشخصية، حيث تعود جذورها إلى أيام الدراسة الجامعية، حيث كنت أشارك في الحفلات إلى جانب أخويا و صديق عمري النجم تامر حسني، وهي الفترة التي قويت فيها العلاقات بيننا، وأثرت بشكل كبير في حبي للموسيقى، ولذلك بعد سنوات من العمل خلف الكواليس، قررت أن أٌقدم تجربتي الغنائية الأولى، ليس فقط كمغنٍ، بل أيضًا كمخرج لأول مرة".

‎وأضاف "أغنية "من سنين" أعمل عليها منذ عام تقريبا لوضع كل التفاصيل الخاصة بها، فهذا العمل يمثل بداية مرحلة جديدة إلى جانب عملي كمصمم ، وسيكون متاح على جميع المنصات السمعية والبصرية، كدعوة للجمهور لاكتشاف جانب آخر لم أقدمه من قبل إلي جانب عملي في مجال تصميم البوسترات".