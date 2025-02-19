المؤرخون الأقباط في عهد الدولة الفاطمية رسالة دكتوراه بآداب عين شمس



ناقشت كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم رسالة دكتوراة بعنوان ( المؤرخون الأقباط في عهد الدولة الفاطمية ) للدكتورة أسماء حسنين.

تناولت الدراسة رصد شامل لأهم المؤرخين القبط في عهد الدولة الفاطمية من خلال مؤلفاتهم ، مثل ساويرس بن المقفع و المؤرخ موهوب بن منصور من خلال كتاب ( تاريخ البطاركة)، و يحي بن سعيد الأنطاكي، وكتابه ( تاريخ أوتيخا)، والمؤرخ أبو المكارم سعد الله وكتابه ( تاريخ الكنائس والأديرة ) .



تكونت اللجنة التي ناقشت الرسالة من الدكتور محمود إسماعيل عبدالرازق استاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الاداب بجامعة عين شمس ( رئيسا ومشرفا)، والدكتورة محاسن الوقاد استاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الاداب جامعة عين شمس ( مشرفا)، والدكتور عفيفي محمود استاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الاداب جامعة بنها (مناقشا) ، والدكتور خالد حسين استاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس قسم التاريخ بكلية الاداب جامعة عين شمس ( مناقشا).

أشادت اللجنة بالرسالة وتميزها مؤكدة أنها اثرت المكتبة التاريخية بما أضافت أليها من معلومات تاريخيّة وبحث مكثف ابرز عدد من الجوانب التاريخية و حللها بما أضاف الكثير من المشاهد من تلك الحقبة التاريخية.

وتعد الرسالة احد أندر الرسالات التي حللت وتناولت تاريخ المؤرخين الأقباط خاصة في عهد الدولة الفاطمية التي شهدت انتشارا واسعا للحركة الثقافية والمعرفية خاصة في مجالي التدوين والتوثيق .

ومنحت اللجنة الدكتورة أسماء حسنين درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى.

حضر المناقشة عدد من الشخصيات العامة والسياسية والصحفيين النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ ، والنائب احمد القناوي عضو مجلس النواب و الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، و الكاتب الصحفي احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ، والدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الاداب بجامعة عين شمس و الكاتبة الصحفية دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين.