إنبي يحتفل بانضمام عمر عصر استعدادًا لبطولة أفريقيا

في خطوة تعزز من قوة فريق إنبي لتنس الطاولة، انضم النجم عمر عصر إلى صفوف الفريق البترولي استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأندية الأفريقية المقرر إقامتها في تونس خلال الشهر الجاري.

وشهدت التدريبات الأولى للنجم المصري احتفاءً خاصًا من إدارة النادي، حيث حرص رئيس النادي أيمن الشريعي، يرافقه عبد ربه إبراهيم أمين الصندوق، والمهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة، على الحضور للترحيب بالنجم الكبير، الذي يُعد واحدًا من أفضل لاعبي تنس الطاولة في تاريخ مصر وأفريقيا.

وعبر أيمن الشريعي عن سعادته الكبيرة بانضمام عمر عصر إلى صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الفريق في بطولة الأندية الأفريقية المقبلة

وقال في تصريحاته: «انضمام عمر عصر لإنبي هو مكسب كبير لنا، فهو لاعب يمتلك خبرات عالمية وسجلًا حافلًا من الإنجازات. نحن سعداء بانضمامه ونتطلع إلى أن يكون إضافة قوية للفريق في رحلته القارية، كما لا يفوتني أن أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به المهندس أحمد الخشاب، عضو مجلس الإدارة، والذي يتابع عن كثب تطورات الفريق رغم تواجده في مهمة عمل بدولة الإمارات ، دعمه المستمر ومساهمته الفعالة تعكس مدى التزامه برؤية النادي وتطوير منظومة تنس الطاولة».

عمر عصر

من جانبه، عبر عمر عصر عن حماسه الشديد للعب بقميص إنبي في منافسات أفريقيا المقبلة، مؤكدًا أنه يطمح إلى تحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق، وقال في تصريحاته: «أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نادٍ بحجم إنبي، الذي يملك تاريخًا قويًا في تنس الطاولة. أشكر الإدارة والجهاز الفني على الاستقبال الحافل، وأعد الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق النجاح في البطولة المقبلة».

ويعد عمر عصر من أبرز اللاعبين المصريين في تاريخ تنس الطاولة، حيث حقق تصنيفات عالمية متقدمة وشارك في بطولات دولية كبرى، أبرزها دورة الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية.