الشريعي يستقبل نديم بحفاوة في معسكر إنبي ويشيد بروحه القتالية

حرص رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، على استقبال نجم الفريق الأول لتنس الطاولة والمنتخب الوطني، أحمد نديم، بحفاوة كبيرة خلال زيارته لمعسكر الفريق المغلق، الذي يُقام استعدادًا لبطولة أفريقيا للأندية المقرر إقامتها في تونس خلال الشهر الجاري.

جاء الاستقبال وسط أجواء دافئة مليئة بالمودة والدعم، حيث رحب الشريعي بأحمد نديم بحرارة، مشيدًا بإصراره وانتمائه للنادي رغم عدم تعافيه الكامل من الحادث المروري الذي تعرض له مؤخرًا.

وقال الشريعي خلال حديثه مع نديم: «أنت جزء لا يتجزأ من هذا الفريق، ومسيرتك مع إنبي مشرفة. نشعر بالفخر لوجود لاعب مثلك بين صفوفنا، ونحن ندعمك حتى تعود أقوى إلى الملاعب».

خلال الزيارة، التقى أحمد نديم بزملائه والجهاز الفني، وحرص على تقديم التهنئة للنجم الجديد عمر عصر على انضمامه إلى صفوف الفريق لخوض منافسات بطولة الأندية الأفريقية، معبرًا عن سعادته بالتواجد وسط عائلته في إنبي.

كما أعرب نديم عن امتنانه الكبير للاستقبال الحافل الذي وجده من رئيس النادي والإدارة والجهاز الفني وزملائه، مشيرًا إلى أن دعمهم المستمر كان له تأثير كبير في تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها بعد الحادث، كما وجه شكرًا خاصًا للمهندس أحمد الخشاب، عضو مجلس الإدارة، لدعمه المتواصل أثناء فترة إصابته.

تأتي الزيارة في إطار روح العائلة التي تجمع فريق إنبي، حيث حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب الحار بأحمد نديم، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب.