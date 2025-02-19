ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسامة نبيه يعلن قائمة المنتخب الوطني تحت 20 سنة لمعسكر فبراير

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة عن القائمة التي ستخوض المعسكر المفتوح المقرر في مركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 20 فبراير حتى 28 فبراير الجاري.

جاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، وأحمد وهب (المصري)، وأحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد عبد العزيز زيزو (زد)، محمد نبيه (غزل المحلة)، عبد الله بوستنجي (سموحة)، عبد العزيز سعيد (سموحة)، بلال موسى (زفوله الهولندي)، يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا)، محمد سمير (إنبي)، محمود لبيب (الأهلي)، ومهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت)، ومحمد السيد (الزمالك)، وأحمد وحيد (الأهلي)، ومصطفى عكاشة (زد)، وخالد ربيع (أبو قير للأسمدة)، وهادي عامر (سموحة)، كريم حسين (سوانزي سيتي الإنجليزي)، ومحمد عبد الله (الأهلي)، وعمر أسامة (إنبي)، وأحمد أبو الفتح (المصري)، وحامد عبد الله (إنبي).

الهجوم: محمد رأفت (الأهلي)، ومحمد عبد الناصر (المقاولون العرب)، ومهند محمد (المقاولون العرب)، وكريم سعيد (وادي دجلة)، وعمر فتحي عموري (الاتحاد السكندري)، وأدهم علاء (الاتحاد السكندري)، وأيمن أمير عبد العزيز (الزمالك).

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض بطولة أفريقيا تحت 20 سنة خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا.

وتتأهل 4 منتخبات من كأس الأمم الأفريقية إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

اسامه نبيه المنتخب الوطني المدير الفني للمنتخب الوطني مركز المنتخبات الوطنية منتخب الشباب