“البوابة نيوز” تنشر حيثيات الحكم.. المؤبد لربة منزل قتلت عاملا رفض الزواج بها بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد بتهمة قتل عامل وسرقته لوجود علاقة آثمة بينهما، ورفض المجني عليه الزواج بها وتهربه منها بمنطقة المرج .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه اطمأن يقينها واستقر في وجدانها أن المتهمة قتلت عاملا تربطها به علاقة غير شرعية ، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله لأنها سرقته بعد أن رفض الزواج بها وابتعاده عن علاقتهما الآثمة فقررت التخلص منه .

وأوضحت الحيثيات أنه بالاستماع لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة اعترفت المتهمة بالواقعة ومثلت بشخصها جريمتها .

وأضافت الحيثيات، أن الفتاه فكرت في ارتكاب جريمتها وأعدت لذلك مادة مخدرة، وضعتها في العصير وسكينة لطعنه داخل حقيبتها، وتوجهت بها الي مسكن المجني عليه ،

وطلبت منه ان يتزوجها لكنه رفض وحاول إنهاء علاقته بها .

وأكدت الحيثيات أنه بالكشف علي المتهمة تبين أنها ارتكبت واقعة القتل في كامل قواها العقليه، وأنها انتظرت أن يغفل المجني عليه بعد أن وضعت له المخدر، وقيدت حركته ثم طعنته قاصدة إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت الحيثيات أن التحريات أكدت أن المتهمة استولت علي مبلغ مالي بحيازة المجني عليه وأخذت هاتف محمول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليها من داخل مسكنه محل الجريمة، وأن المتهة حازت سكينة دون سبب لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأضافت أن التحريات السرية، أكدت أن المتهمة ارتكبت الواقعة، وعقدت العزم على التخلص منه، ودبرت لجريمتها وأقرت بارتكاب الواقعة على نحو ما تقدم قاصدة إزهاق روح المجنى عليه، وأرشدت عن المسروقات والذى تم ضبط فيها مبلغ مالي وهاتف محمول المجني عليه والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد وصول عامل مقيم بدائرة القسم ، جثة هامدة.

بانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والفحص تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتوصلت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وأنها قتلت المجني عليها عقب نشوب مشاجرة بينهما لرفضه الزواج بها لوجود علاقة آثمة بينهما.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي ربة منزل و وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن السلاح المستخدم في جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.