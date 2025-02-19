اقرأ غدا في عدد البوابة: الهدنة مستمرة.. إسرائيل وحماس تتفقان على تبادل رهائن وتسليم جثث

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 20 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. أهمية دعم المجتمع الدولي وتبنيه خطة إعادة إعمار غزة

السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار تبادل الأسرى ودخول المساعدات

الهدنة مستمرة.. إسرائيل وحماس تتفقان على تبادل رهائن وتسليم جثث

فرنسا تطالب بالانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان

الإمارات تؤكد موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين

بوادر انتهاء الحرب.. ترامب يلتقي بوتين قبل نهاية فبراير

تبادل الثقة.. الروس والأمريكيون يتفقون على تعيين مفاوضين بشأن أوكرانيا