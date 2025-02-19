ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة: الهدنة مستمرة.. إسرائيل وحماس تتفقان على تبادل رهائن وتسليم جثث

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 20 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. أهمية دعم المجتمع الدولي وتبنيه خطة إعادة إعمار غزة
السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار تبادل الأسرى ودخول المساعدات
الهدنة مستمرة.. إسرائيل وحماس تتفقان على تبادل رهائن وتسليم جثث
فرنسا تطالب بالانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان
الإمارات تؤكد موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين
بوادر انتهاء الحرب.. ترامب يلتقي بوتين قبل نهاية فبراير
تبادل الثقة.. الروس والأمريكيون يتفقون على تعيين مفاوضين بشأن أوكرانيا

الشعب الفلسطيني غزة السيسي إسرائيل حماس ترامب لبنان