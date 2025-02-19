نصائح مفيدة لحواء ..كيف تستطيعين فقدان 20 كيلوجرام في 12 أسبوعا فقط ؟

يحرص الكثير من السيدات علي تجميل ورشاقة اجسامهن بانقاص وتخسيس الوزن وهناك الكثير من النصائح لخسارة ما يقرب من 20 كيلوجرام في 12 أسبوعا فقط.

وفق موقع "هندوستان تايمز" أفاد أن التحول الجذري في الوزن ي استراتيجية والتزام و"إن خسارة 15 إلى 20 كيلوجرام في 12 أسبوع متوقع حدوثة مع العقلية والاستراتيجية والالتزام الجيد " ، وهناك 9 نصائح هامة ومفيدة تشمل التالي:

حدد أهداف واضحة تستطيع تنفيذها :

تقسيم هدفك إلى أهداف أسبوعية أصغر. مما يعمل علي تحقيق النتائج المرجوة بصورة أسرع والبقاء طوال الوقت.

حرق سعرات حرارية أكثر :

مراقبة وزن الغذاء الذي تتناوله وركزعلى الطعام الغني بالعناصرالغذائية ومنخفض السعرات الحرارية للتخسيس وفقدان الدهون بصورة أسرع.

تناول الكثير من البروتين:

لا يعمل البروتين على إصلاح العضلات فقط ، بل يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعل شهية الأكل تنخفض والرغبة في تناول الوجبات اليومية .

زيادة تناول الألياف:

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة على الهضم والسيطرة على الجوع، مما يجعل الجسم يشعر بالشبع لفترة أطول. وهذا يساعد في إدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

حافظ علي بشرة رطبة :

شرب الكثير من الماء طوال اليوم يعمل علي على ترطيب الجسم، للحصول علي بشرة لامعة نضرة .

دمج تدريب القوة:

الأفضل ممارسة الرياضة وتبدأ من المشي الي رفع الأثقال ، حيث يعمل رفع الأثقال علي بناء العضلات وفقدان الدهون بصورة أسرع.

تدريب متقطع عالي الكثافة "HIIT " :

ابدأ بتمارين HIIT تمارين القلب منخفضة الكثافة للحصول على أفضل النتائج.

ومن المهم أن تكون منتظم ومتواصل في صالة الألعاب الرياضية.

احصل على نوم هادئ جيد:

يؤدي قلة النوم إلى خلل في الهرمونات وزيادة الشعور بالجوع. احرص على النوم من 7-8 ساعات كل ليلة لإعادة شحن الجسم.

إدارة التوتر:

قم باضافة أنشطة تقليل التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو كتابة اليوميات. يمكن أن يؤدي التوتر إلى توقف فقدان الدهون، مما يجعل فقدان الوزن صعب .