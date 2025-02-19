كولو مواني يقود تشكيل يوفنتوس ضد آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره آيندهوفن بملعب فيليبس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني تشكيل يوفنتوس أمام آيندهوفن، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب البرتغالي شيكو كونسيساو والأرجنتيني نيكولاس جونزاليس.

كان يوفنتوس حقق الفوز على آيندهوفن بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق السيدة العجوز.

تشكيل يوفنتوس ضد آيندهوفن

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: تيموثي وياه - فيديريكو جاتي - ريناتو فيجا - لويد كيلي

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - وستون مكيني - تيون كوبميينيرز

وفي الهجوم: شيكو كونسيساو - راندال كولو مواني - نيكولاس جونزاليس.