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الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شركة مياه الفيوم تستطلع آراء المواطنين حول خدمات مراكز العملاء

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالفيوم بإجراء استطلاع رأي للمواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء بفروع الشركة داخل المحافظة. 

يأتي ذلك ضمن جهود الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وقياس رضا العملاء عن جودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم. 

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل أن الاستطلاع ركّز على عدة محاور، أبرزها سرعة تقديم الخدمات، سهولة الإجراءات، مستوى التعامل مع موظفي خدمة العملاء، وضوح المعلومات المقدمة، وكفاءة الحلول المطروحة للشكاوى والاستفسارات. وأظهرت النتائج الأولية رضا نسبة كبيرة من العملاء عن مستوى الخدمات، مشيدين بأداء الموظفين وسرعة إنجاز المعاملات.

وأكد "النجار" حرص الشركة على الاستماع إلى آراء المواطنين والعمل المستمر على تطوير الخدمات، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة الأداء في مراكز الخدمة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات أهالي محافظة الفيوم.

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