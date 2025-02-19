دوري أبطال أوروبا.. تشكيل باريس سان جيرمان ضد بريست

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بريست، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، نظيره بريست على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تشكيل باريس سان جيرمان أمام بريست، رفقة عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا.

كان باريس سان جيرمان حسم مباراة الذهاب لصالحه أمام مواطنه بريست، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت بينهما على ملعب فرانسيس جنيه بلي الأسبوع الماضي.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بريست

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باشو - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز

وفي الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديمبلي - خفيتشا كفاراتسخيليا.