موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق مانشستر سيتي بقيادة مرموش، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، حيث يتواجد على رأس الهجوم في ظل جلوس الهداف النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

كان مانشستر سيتي خسر على ملعبه (الاتحاد) أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2، في مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الأسبوع الماضي.

شارك عمر مرموش في دقائق معدودة في المباراة المذكورة أعلاه، لكنه خاض المباراة الماضية لفريق مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هاتريك ضمن الرباعية التي فاز بها السماوي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: روبن دياز - جون ستونز - عبدالقادر خوسانوف - جوشكو جفارديول

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: سافينيو - عمر مرموش - فيل فودين.