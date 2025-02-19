بعد علاقه آثمة مع حداد.. العثور على رضيع بأرض زراعية في الفيوم

عثر عامل على طفل حديث الولادة ملقى على طريق زراعى بناحية حي قحافه بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، ملفوفا ببطانية وردي ويرتدي كامل ملابسه والحبل السرى مازال معلق فيه تركه شخص مجهول الهوية ورحل.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم ، بورود بلاغ من المدعو " شهاب .ع .م "23 سنه، عامل بإحدى مصانع السيراميك، ومقيم بشارع عرابي بحي قحافه بدائرة المركز، بالعثور على طفل ذكر لقيط حديث الولادة ملقى على الطريق الزراعى بإحدى الشوارع بالحي، ويرتدى ملابس أطفال وملفوف ببطنيه عمره ساعات معدوده ومازال الحبل السرى مربوط، والحالة الصحية جيده، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم إيداعه فى مستشفى الفيوم العام قسم الحضانة لتقديم الرعاية اللازمة له.

بالانتقال والفحص تبين العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقي بأرض زراعية بحي قحافه، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، فيما تم عمل التحريات و بتطوير مناقشه المبلغ قرر قيامه بافتعال البلاغ، وأضاف أنه تربطه علاقه عاطفيه بفتاه تدعى" شهد .ع .ف"21 سنه ، ربة منزل، و مقيمه بحي دار رماد وأنها أبلغته بأن شقيقتها المدعوة " دينا .ع .ف " 24 سنه، ربة منزل، قد وضعت طفلًا نتيجة حملها سفاحًا من شاب يدعى" عابدين . أ .ع " 26 سنه، حداد، ومقيم بحي الصوفي، نتيجة ارتباطها به بعلاقه غير شرعيه.

وأكد المتهم أن الفتاه أحضرت الطفل له وطلبت منه التصرف فيه، فقام بحمله و إلقاءه في أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاتين وشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.