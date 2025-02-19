مصرع طفل وإصابة والده بحادث اصطدام قطار بضائع في البحيرة.. صور

شهدت منطقة شمال التحريرالتابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثاً مأساويا راح ضحيته طالب بالمرحلة الإعدادية، بينما أصيب والده بإصابات بالغة دهسهما قطار البضائع أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بقرية الصعايدة بشمال التحرير مستقلين سيارة نصف نقل وتم نقل الجثة والمصاب مستشفى أبو المطامير وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور بإصطدام قطار البضائع خط الإسكندرية القاهرة بسيارة نصف نقل أمام مزلقان الصعايدة بشمال التحرير دائرة مركز شرطة أبو المطامير ووجود متوفى ومصاب، بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز أبو المطامير إصطدام القطار بسيارة نصف نقل قيادة حمدى على الصعيدى، (45عامًا)، سائق ومقيم أبو المطامير وبرفقتة نجله أحمد حمدى على الصعيدى،(14 عامًا)، طالب ومقيم نفس العنوان، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ووفاة نجله أحمد.

وكما أسفر الحادث عن تهشم السيارة بالكامل، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم انتشال الجثة والمصاب من بين حطام السيارة وتم نقلهما لمستشفى ابو المطامير المركزى، كما تسبب الحادث في توقف حركة القطارات على الطريق.