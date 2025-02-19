الصناعات الغذائية: توسع غير مسبوق وتخفيضات كبرى في معارض "أهلاً رمضان"

أكد الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن معرض "أهلاً رمضان" لهذا العام يشهد توسع غير مسبوق في عدد الأجنحة والعروض المقدمة، مع التركيز على تقديم منتجات تلبي احتياجات الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم.

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن الشركة القابضة حرصت على تعزيز التعاون مع الشركات الناشئة في قطاع الصناعات الغذائية، مما أتاح الفرصة لعرض منتجات جديدة ومتميزة في المعرض.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض اهلا رمضان اليوم بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم الابتكار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين وتقديم سلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأوضح “ناجي” أن المعرض يضم هذا العام تم تخصيص مساحات لعرض المنتجات المحلية الصنع، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ملتزمة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مخفضة، مع ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

ودعا المواطنين إلى زيارة المعرض والاستفادة من العروض والتخفيضات المتاحة، مشيرًا إلى أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.