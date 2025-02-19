خبير: خفض تذكرة الطيران يُزيد من نسبة الإشغال داخل الفنادق

قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك ضرورة لزيادة الإيرادات المباشرة وزيادة الانتاج وتشجيع صناعة السياحة لزيادة الإيرادات من خلال خفض تذكرة الطيران، لأن هذا من شأنه أن يُزيد من ملء الفنادق، معقبًا: "مش معقولة تكون تذكرة شرم الشيخ بـ10 آلاف جنيه".

وأضاف "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن خفض سعر تذكرة الطيران من شأنه أن يُزيد من نسبة الإشغال داخل الفنادق، وتقليل السفر للخارج من قبل بعض المواطنين.

وأوضح أن تذكرة الطيران من المغرب لأوروبا تقدر بـ100 يورو، بينما الأسعار في مصر مرتفعة، لذلك هناك ضرورة لتدخل الدولة لخفض أسعار التذاكر، لأن هذا يُساهم في جذب المزيد من السياح، خاصة وأن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي للدولة المصرية.