مروان شاهين: يوسف السباعي أحد ضباط سلاح الفرسان بالجيش المصري

قال الكاتب الصحفي مروان شاهين، الناقد الفني بجريدة “البوابة نيوز”، إن الكاتب يوسف السباعي يمتلك بصمة كبيرة جدًا في عالم الأدب والسياسة والثقافة، ولديه الكثير من الأعمال التي تحتوي على سياسة عميقة، ولكن بطريقة سهلة تصل إلى كل الناس.

وأضاف "شاهين"، خلال حواره ببرنامج "نهارك سعيد" المذاع على "النيل لايف"، أن يوسف السباعي استطاع أن يخلط الأدب بالقضايا الوطنية، لأنه كان رجلاً عسكريًا ينتمي لسلاح الفرسان، وكان يتحدث عن الحب بمفهوم أوسع سواء حب الوطن أو الإنسانية، نظرًا لتأثير حياته العسكرية على حياته الأدبية والفنية.

ولفت إلى أن والد يوسف السباعي توفى في وقت مبكر، ووالدته هي من ربته، ولذلك تحدث عن المرأة بصورة كبيرة في أعماله الأدبية، موضحًا أن الكثير من الأماكن الثقافية تحتوي على قاعات بأسماء عمالقة الأدب مثل يوسف إدريس ويوسف السباعي، وهذا نوع من التكريم.