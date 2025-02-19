غرفة الجيزة: افتتاح 29 معرض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل إلى 25%

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، يأتي ضمن سلسلة معارض تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، استعداد لشهر رمضان المبارك.

وأضاف الشاهد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الغرفة التجارية بالجيزة حرصت على إقامة 29 معرض في مختلف أنحاء المحافظة، بالتعاون مع محافظة الجيزة، لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم

جاء ذلك علي هاش افتتاح معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي اليوم في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هذه المعارض تقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع، بما في ذلك المستلزمات الرمضانية مثل الياميش والمواد الغذائية الأخرى.

وأكد الشاهد أن الغرفة التجارية عملت على ضمان عدم تحميل التجار أو المصنعين أي تكاليف إضافية، بهدف تقديم السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأشار إلى أن المعارض ستستمر حتى نهاية شهر رمضان، مع توفير سلع خاصة بالعيد مثل الكعك والملابس خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الكريم.

وأكد الشاهد أن معارض "أهلاً رمضان" تأتي في إطار التعاون المثمر بين الغرفة التجارية ومحافظة الجيزة، وتهدف إلى دعم المواطنين ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

كما دعا المواطنين إلى زيارة هذه المعارض والاستفادة من التخفيضات والعروض المقدمة.