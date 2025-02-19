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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أستون فيلا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره أستون فيلا بملعب فيلا بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا، إذ يتواجد على رأس الهجوم، بجانب البرتغالي دييجو جوتا وكورتيس جونز.

شارك محمد صلاح في 25 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 14 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز التاسع وفي رصيده 38 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد أستون فيلا 

حراسة المرمى: أليسون بيكر 

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

وفي الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - كورتيس جونز.

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