الأمراض المتوطنة بصحة الدقهلية تحصد المركز السادس على مستوى الجمهورية

هنأ الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للأمراض المتوطنة على حصولهم على المركز السادس على مستوى الجمهورية فى التقييم السنوى للمحافظات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التكريم يعكس الجهود المبذولة والعمل الدؤوب من قبل جميع أعضاء الفريق، الذين أثبتوا كفاءتهم والتزامهم بتقديم أفضل الخدمات في مجالهم، موضحًا أن الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا العمل بروح الفريق، والتفاني في تقديم الأفضل، والسعي المستمر نحو التميز.

وأشاد وكيل الوزارة بجميع أفراد الفريق بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى و برئاسة الدكتورة سحر على مدير الإدارة الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً لهم المزيد من التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وقالت الدكتور سحر على مدير إدارة الأمراض المتوطنة، إن التكريم تم من قبل الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الشئون الوقائية والدكتورة أماني الحبشي رئيس الادارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، لافته إلى أن الترتيب وفق مؤشرات أداء الإدارات والمؤشر العام للمحافظة.