مثلث الرعب يقود تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، حيث يتواجد على رأس الهجوم، رفقة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

كان ريال مدريد حقق فوزًا مثيرًا على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الاتحاد معقل السماوي.

تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.