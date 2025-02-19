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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بـ4 طعنات نافذة.. زوج يتخلص من زوجته أمام والدتها وأطفاله بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر  مصرعها على يد زوجها بـ 4 طعنات قاتلة، بحي الشيخة شفا بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم  بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات زوجية داخل منزل والد الزوجة.

 
كانت الأجهزة الأمنية بالفيوم تلقت إخطارًا بورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة قتل بحي الشيخه شفا بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، ومصرع ربه منزل.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برئاسة العقيد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة ثان الفيوم  وتبين مقتل ب. أ، 32 سنة ربة منزل على يد زوجها داخل منزل والدها  بحي الشيخة شفت بدائرة ،  وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 4 طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة، بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.


تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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