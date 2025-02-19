مستثمرو بلطيم يطالبون بتخفيف الأعباء وتحسين الخدمات الصناعية

طالب المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلطيم، بضرورة مراعاة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في المنطقة الصناعية ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والتي تأسست عام 1996 على مساحة 114 فدان وتضم 114 مصنع يعمل بها نحو 5000 عامل دائم وموسمي.

وأشار المكاوي إلى أن المصانع تعاني من الإهمال ونقص الخدمات الأساسية، حيث تتراكم النفايات دون وجود منظومة فعالة لجمعها، إلى جانب تهالك الطرق وغياب وسائل نقل مناسبة للعمال.

وأكد أن المستثمرين يواجهون أعباء مالية متزايدة، تشمل ارتفاع أسعار الأراضي ورسوم التراخيص والصيانة، فضلاً عن فرض رسوم نظافة رغم غياب خدمات التنظيف.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذه الأعباء، مطالبا بمشاركة هيئة التنمية الصناعية في أعمال الصيانة بدلاً من تحميلها بالكامل على المستثمرين، إضافة إلى تسهيل توصيل الغاز الطبيعي للمصانع وخفض تكاليف الكهرباء والضرائب، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي.