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الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدًا.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 16 يناير وحتى يوم الخميس 20 فبراير .

يأتي ذلك ضمن الإجراءات المتبعة للتقدم لامتحان الثانوية العامة، وفقاً لما ورد في كتيب التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وتنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة للدور الأول من السبت 14 يونيو 2025.

وتحث الوزارة الطلاب على التوجه إلى مدارسهم لإنهاء الإجراءات اللازمة وتسجيل بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية وطباعة استمارة التقدم.

https://moe-register.emis.gov.eg/

 

 

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