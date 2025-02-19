غدًا.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 16 يناير وحتى يوم الخميس 20 فبراير .

يأتي ذلك ضمن الإجراءات المتبعة للتقدم لامتحان الثانوية العامة، وفقاً لما ورد في كتيب التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وتنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة للدور الأول من السبت 14 يونيو 2025.

وتحث الوزارة الطلاب على التوجه إلى مدارسهم لإنهاء الإجراءات اللازمة وتسجيل بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية وطباعة استمارة التقدم.

https://moe-register.emis.gov.eg/