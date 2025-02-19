رمضان 2025.. عصام السقا يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل "فهد البطل"

كشف الفنان عصام السقا، عن شخصيته التى يقدمها فى مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضى، والذى من المقرر أن يعرض فى موسم رمضان 2025.

وقال السقا خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يقدم شخصية "ريكو" صديق فهد البطل خلال أحداث المسلسل، وهو "صديق جدع" وهناك تفاصيل كثيرة يقدمها خلال العمل.

وكان قد حقق برومو مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي، رقما قياسيا بعد طرحه على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، حيث وصلت مشاهدات البرومو إلى 32 مليون مشاهدة خلال يومين فقط منذ طرحه.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.