لافروف: بحثنا قضية ممتلكاتنا الدبلوماسية بالولايات المتحدة خلال محادثات الرياض

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا بحثت قضية الممتلكات الدبلوماسية بالولايات المتحدة مع الوفد الأمريكي في العاصمة الروسية الرياض.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "قدمنا قائمة بالقضايا التي يتعين حلها فيما يخص عمل ممثلينا الدبلوماسيين. ومن بين هذه المشكلات، بالطبع قضية الممتلكات (الدبلوماسية) الروسية".

وأوضح كبير الدبلوماسيين الروس أنه خلال محادثات الرياض، لم يتطرق الجانبان إلى مسألة تطبيع العلاقات الدبلوماسية، لكنهما ناقشا سُبل محو العقبات التي تجعل من العمل اليومي للهيئات الدبلوماسية الروسية أمرًا معقدا للغاية.