بعد إثارتها للجدل.. حقيقة المليار مشاهدة لبرومو مسلسل ياسمين عبد العزيز "وتقابل حبيب"

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين، حقيقة ما أثارته الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الماضية بشأن برومو مسلسلها الجديد «وتقابل حبيب»، وذلك بعد الجدل الدائر حول هذا الرقم الكبير من المشاهدة خلال 24 ساعة، والذى من المقرر عرضة فى موسم رمضان 2025.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أنا زعلان على حس الفكاهة عندنا كمصريين.. يعني ياسمين بتقول مليار مشاهده في ٢٤ ساعه و٣٣ ثانية...٣٣ ثانيه ها...؟ وفي ناس فاكراها بتكلم جد؟؟ بجد؟؟ قد كده مش بنعرف نفرق بين الهزار وجد؟ يلا خير أن شاء الله».

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد نشرت عبر بوستر مسلسل «وتقابل حبيب» عبر «فيسبوك» وكتبت: «البرومو الرسمي لمسلسل وتقابل حبيب مليار مشاهدة في اقل من 24 ساعة و33 ثانية».

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.