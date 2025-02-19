الدولار يتراجع 5 قروش في البنوك اليوم

انخفض سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بمقدار 5 قروش، مسجلا 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري

سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنوك "أبوظبي الأول،أبوظبي التجاري، مصر، القاهرة، الكويت الوطني،المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، سايب، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، البركة، فيصل الإسلامي، العربي الافريقي الدولي".

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء ءو 50.65 جنيها للبيع في بنكي نكست و قناة السويس.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.57 جنيها للشراء و 50.67 جنيها للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، HSBC، ثم 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في بنك الزراعي المصري.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيها للببيع في بنوك " التنمية الصناعية، التعمير والاسكان"، ثم 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنكي المصري الخليجي و الأهلي المصري، و 50.68 جنيها للشراء و 50.78 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.72 جنيها للشراء و 50.82 جنيها للبيع في بنكي كريدي أجريكول و مصرف أبوظبي الاسلامي.