رئيس المبادرة الرئاسية للأورام: مصر أصبحت خالية من فيروس "سي"

قال الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لأورام القولون وعنق الرحم والرئة، إن مصر أصبحت خالية بصورة كبيرة من فيروس "سي" بسبب المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي، كما أن مصر انتقلت من المرحلة المتأخرة إلى المراحل المتوسطة بسبب الكشف المبكر على أورام الثدي.

وأضاف "حمادة"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور هشام توفيق، ببرنامج "كشف مبكر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أكثر الأورام انتشارًا بين الرجال والنساء هي الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، مشيرًا إلى أن أعراض سرطان الرئة تكون مشابهة لأدوار البرد، ولذلك على أي شخص يُصاب بدور البرد بصورة طويلة أن يلجأ للكشف لاكتشاف الإصابة بالأورام من عدمه في وقت مبكر.

ولفت إلى أن ورم المثانة أو عنق الرحم من الصعب إجراء عليه كشف مبكر، لأن طريقة فحصه مختلفة وفي حاجة إلى دقة كبيرة، مشيرًا إلى أن اكتشاف الأورام في وقت مبكر يُساهم بصورة كبيرة في العلاج بصورة سريعة.



