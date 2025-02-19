مع اقتراب شهر رمضان.. تعرفي على فوائد الصيام لبشرتك وصحتك العامة

أيام و يهل علينا شهر رمضان الكريم حيث يحرص الكثير من المسلمين منذ بداية الصيام علي الالتزام بالبشرة وصحة الجسم، وبشكل عام يمكن أن يكون الصيام خلال شهر رمضان أداة قوية لتقوية الحالة المزاجية، كما أن الصيام له فوائد كثيرة للجسم بما في ذلك تنقية الجسم من السموم وخفض التوتر وتحسين النوم، وهذا يجعل البشرة أكثر لمعانا و إشراقا، من حب الشباب، وخلال هذا التقرير نبرز فوائد الصيام لصحتك وفقا لموقع "eucerin".

في شهر رمضان يعمل الجسم علي تطهير أعضاؤه من السموم، ويمكن أن تساعد هذه العوامل في تحسين جودة البشرة والصحة العامة مما يجعلها أكثر حيوية ونعومة.

- تقليل التوتر والقلق

يمكن أن يعمل الصيام أثناء شهر رمضان في خفض مستويات التوتر، حيث إن ممارسة الانتباه وضبط النفس يمكن أن تحسن الحالة ذهنية أكثر استرخاء، يمكن أن يكون للتوتر تأثير سلبي على الجسم بما في ذلك البشرة مما يؤدي إلى ظهور البثور والبهتان، من خلال تقليل التوتر يمكن أن تظهر البشرة أكثر لمعانا وصحة.

- الترطيب

يمكن أن يعمل الصيام في شهر رمضان إلى رفع مستوى ترطيب البشرة، حيث يحتفظ الجسم بالماء بصورة أفضل ، تعد البشرة الرطبة جيدة للحفاظ على وظيفة حاجز صحي، مما يحمي البشرة من العوامل البيئية المؤدية للإجهاد.

- تدفق الدورة الدموية

يمكن أن يعزز الصيام في تدفق الدم إلى البشرة مما يؤدي إلى وجهه أكثر إشراقا و تناسقا، يمكن أن يعمل علي تعزيز الدورة الدموية في وصول العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى البشرة مما يعزز نمو الخلايا الصحية و تجددها.