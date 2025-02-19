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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطن الأسوانى

مع قرب إستقبال شهر رمضان المعظم

إجتماع مراجعة الخطة
إجتماع مراجعة الخطة السنوية للعام الحالى 2024/2025
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة توافر كافة السلع الأساسية ، ولاسيما أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة تلبى مطالب وإحتياجات المواطن الأسوانى ، مع إستقبال شهر رمضان المعظم .

إجتماع مراجعة الخطة السنوية للعام الحالى 2024/2025

المتابعة اليومية من خلال اللجان التفتيشية المفاجئة لمعارض " أهلاً رمضان

وشدد محافظ أسوان  على أن يتوازى مع ذلك المتابعة اليومية من خلال اللجان التفتيشية المفاجئة لمعارض " أهلاً رمضان " ، وكذا مختلف المجمعات الإستهلاكية ، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من إلتزامها بالأسعار المخفضة على المنتجات والسلع الغذائية والأساسية ، وضخ الكميات المناسبة منها بشكل مستمر ، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مغالاة من بعض التجار للمواجهة الحازمة ، وعدم التلاعب فى الأسعار بما يصب فى صالح المواطنين .. 

جاء ذلك أثناء إجتماع مراجعة الخطة السنوية للعام الحالى 2024/2025 الخاصة بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والمحاسب هشام بشرى مدير الإدارة ، وتناول الإجتماع عرض أبرز التحديات بالقطاعات المختلفة ، والحلول المقترحة لتلبيتها على الوجه الأكمل .

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