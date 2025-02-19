محافظ أسوان: توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطن الأسوانى



أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة توافر كافة السلع الأساسية ، ولاسيما أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة تلبى مطالب وإحتياجات المواطن الأسوانى ، مع إستقبال شهر رمضان المعظم .

إجتماع مراجعة الخطة السنوية للعام الحالى 2024/2025

المتابعة اليومية من خلال اللجان التفتيشية المفاجئة لمعارض " أهلاً رمضان

وشدد محافظ أسوان على أن يتوازى مع ذلك المتابعة اليومية من خلال اللجان التفتيشية المفاجئة لمعارض " أهلاً رمضان " ، وكذا مختلف المجمعات الإستهلاكية ، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من إلتزامها بالأسعار المخفضة على المنتجات والسلع الغذائية والأساسية ، وضخ الكميات المناسبة منها بشكل مستمر ، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مغالاة من بعض التجار للمواجهة الحازمة ، وعدم التلاعب فى الأسعار بما يصب فى صالح المواطنين ..

جاء ذلك أثناء إجتماع مراجعة الخطة السنوية للعام الحالى 2024/2025 الخاصة بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والمحاسب هشام بشرى مدير الإدارة ، وتناول الإجتماع عرض أبرز التحديات بالقطاعات المختلفة ، والحلول المقترحة لتلبيتها على الوجه الأكمل .

1000194408

1000194377

1000194378

1000194376