سكرتير مساعد دمياط يعقد لقاء مع المواطنين

عقد اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، لمحافظة دمياط اليوم لقاءًا مع المواطنين، جاء بحضور ممثلين عن إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمديريات والجهات المعنية استمع خلاله إلى عدد من الشكاوى والمطالب التى تقدم بها المواطنين، وناقشها خلال اللقاء مع المختصين لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتلبية مطالبهم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بخلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

حيث تم التأكيد خلال اللقاء على دراسة كافة المطالب، و العمل على حلها ، كما أكد اللواء عبد الله عاشور أنه وتنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط، يتم عقد اللقاء مع المواطنين أسبوعياً، بحضور ممثلى الأجهزة التنفيذية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة والتفاعل معهم بشكل مباشر

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بجلسة تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر ، التى جاءت ضمن فاعليات المؤتمر العربى الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

حيث تضمنت الجلسة استعراض التجربة المصرية فى هذا الملف ومناقشة آليات سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال فى تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضرى وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال فى المناطق الحضرية ، والتى تناولها المتحدثون من جمهورية مصر العربية وهم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية ، و الأستاذ أحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشاريع والتخطيط والتصميم بصندوق التنمية الحضرية و المهندسة الهام قاسم رئيس مكتب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني و المدير الوطني لمشروع " حيّنا " بالهيئة.

