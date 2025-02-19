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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الصيني: لدينا والولايات المتحدة فرصة لإيجاد الطريق للتوافق

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي" ضرورة إيجاد الطريق الصحيح للتوافق بين الصين والولايات المتحدة.

وقال وانج - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - إنه على الصين والولايات المتحدة اتباع مبادئ الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح للجانبين، وإيجاد الطريق الصحيح للبلدين الكبيرين للتوافق مع بعضهما البعض على نحو جيد. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأشار وانج - وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - إلى أن الصين والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة واسعة النطاق ومساحة واسعة للتعاون.

وأضاف أنه يتعين على الجانبين العمل بجدية على احترام المصالح الأساسية لبعضهما البعض، وتعزيز التواصل، وبناء الثقة، والتصدي لعوامل التشتت، والتغلب على العقبات، وذلك من أجل تحسن واستقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وانج يي الصين الولايات المتحدة