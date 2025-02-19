"المسلمانى" يُعلن إطلاق منصة ماسبيرو الرقمية

كشف الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تفاصيل مشروع "منصة ماسبيرو"، التي ستكون ثاني منصة رقمية في مصر بعد "Watch It"، والتي تأسست عام 2019.، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من منتدى الإعلام السعودي المنعقد بالرياض.

وقال "المسلماني" إن الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك أكبر أرشيف مسموع ومرئي في العالم العربي، مما يمنح المنصة الجديدة قاعدة قوية من المحتوى الفريد.

وأضاف أن هناك خطة طموحة لإعادة إنتاج البرامج، الدراما، الأفلام الوثائقية، والأعمال السينمائية، بالإضافة إلى تقديم محتوى بودكاست ماسبيرو وبودكاست ماسبيرو إفريقيا، وترجمة أبرز الأعمال الدرامية المصرية إلى عدة لغات لتعزيز انتشارها عالميًا.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن إطلاق المنصة سيتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ووزارات الثقافة، الشباب، الأوقاف، التعليم، والصحة، إلى جانب المؤسسات المعنية بدعم الإعلام الرقمي، ما يضمن للمنصة انطلاقة قوية ومنافسة في سوق البث الإلكتروني.