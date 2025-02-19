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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15 عامًا لـ 3 تجار بتهمة الاتجار في الترامادول بكرداسة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 تجار بويات بالسجن المشدد 15 عامًا لاتجارهم مخدر الترامادول بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة معلومات تفيد بقيام 3 متهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة، متخذين من نشاطهم في تجارة البويات ستارًا لترويج المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات، تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الترامادول المخدر، وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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