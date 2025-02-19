المشدد 15 عامًا لـ 3 تجار بتهمة الاتجار في الترامادول بكرداسة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 تجار بويات بالسجن المشدد 15 عامًا لاتجارهم مخدر الترامادول بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة معلومات تفيد بقيام 3 متهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة، متخذين من نشاطهم في تجارة البويات ستارًا لترويج المواد المخدرة.

وبإجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات، تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الترامادول المخدر، وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.