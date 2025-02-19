ترامب: زيلينسكي "ديكتاتور بلا انتخابات" وعليه الإسراع نحو السلام

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بشأن مستقبل التسوية بين أوكرانيا وروسيا، مشددًا على أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ينبغي أن يتحرك دون تأخير لإيجاد حل سلمي للصراع القائم.

وفي منشور له عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي، أشار ترامب إلى أن زيلينسكي يجب أن يتخذ خطوات عاجلة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد استقرار بلاده.

كما وصفه بأنه "حاكم بلا انتخابات"، في إشارة إلى الجدل القائم حول استمرار ولايته دون إجراء اقتراع رئاسي جديد.

يأتي هذا في ظل تزايد الخلافات بين واشنطن وكييف، خاصة بعد الإشارات الأخيرة إلى وجود تواصل أمريكي مع موسكو، وهو ما أثار توترًا في العلاقات بين الحليفين.

وكان ترامب قد تطرق إلى مسألة شعبية زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، مشيرًا إلى انخفاض الدعم الذي يحظى به في بلاده، كما شدد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة في أوكرانيا، وهو مطلب سبق أن عبّرت عنه روسيا أكثر من مرة.

من جانبها، تؤكد موسكو أن ولاية زيلينسكي الرئاسية انتهت في مايو الماضي، مما يستدعي تنظيم انتخابات جديدة لتحديد قيادة البلاد، خاصة أن آخر اقتراع رئاسي شهدته أوكرانيا كان في عام 2019.