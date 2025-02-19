السيطرة على حريق داخل مخزن مناديل أعلى عقار بمنطقة عابدين

تمكنت قوات الحماية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مناديل أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة عابدين بوسط البلد، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أعلى سطح عقار بمنطقة عابدين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، ودفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي العقار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.