حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام التعاون في دوري أبطال آسيا

أعلن السويدي بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

يحل فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب نادي التعاون الجديد، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام التعاون، رفقة المهاجم العراقي أيمن حسين والتونسي عيسى العيدوني وجيلسون دالا.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الوكرة والتعاون، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

شارك حمدي فتحي في 4 مباريات مع الوكرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ومن المقرر عودته إلى الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل الوكرة ضد التعاون

حراسة المرمى: سعود الخاطر

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني - المهدي علي - ألكسندر شولز - مصعب البطاط

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - جيلسون دالا

وفي الهجوم: أيوب عسال - أيمن حسين - فريد بولاية.