الداخلية تعلن ضبط مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية بساحل سليم بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنه في إطار استكمال جهود الوزارة بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها، التى يتزعمهم المدعو محمد محسوب إبراهيم أحمد، من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.



تمكن خبراء المفرقعات التابعين لوزارة الداخلية، من تفكيك عدد من العبوات البدائية التى كانت مزروعة بمحيط أسوار المبنى محل اختبائهم من الداخل للحيلولة دون اقتحامه.

كما تم ضبط مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية، والذى يحتوى على 201 قطعة سلاح ليصل إجمالى الأسلحة المضبوطة 359 قطعة سلاح عبارة عن (أر بى جى - 8 قنابل F1 - 3 رشاش جرينوف - 88 بندقية آلية - 71 بندقية خرطوش - رشاش متعدد - 187 فرد محلى - كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.