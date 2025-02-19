استطلاع: تراجع شعبية ترامب في الولايات المتحدة

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز"، أن نسبة تأييد الشعب الأمريكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجعت بشكل طفيف في الأيام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقلق العديد من الأمريكيين بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي حيث يهدد الزعيم الجديد مجموعة من الدول بفرض رسوم جمركية.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ستة أيام، وتم الانتهاء منه يوم الثلاثاء الماضي، أن 44٪ من المستطلعين وافقوا على أداء ترامب الوظيفي، انخفاضا من 45٪ في استطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من 24 إلى 26 يناير. وبلغت نسبة تأييد ترامب 47٪ في استطلاع أجري في الفترة من 20 إلى 21 يناير في الساعات التي أعقبت عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وارتفعت نسبة الأمريكيين الذين لا يوافقون على أداء ترامب الوظيفي بشكل أكبر، إلى 51٪ في الاستطلاع الأخير، مقارنة بـ 41٪ بعد توليه منصبه مباشرة.