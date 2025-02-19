اختيار عبد العال وشعراوي ورشوان وأبو العينين نوابا لرئيس حزب الجبهة الوطنية

أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، اختيار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كنواب لرئيس الحزب.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هذا الاختيار يأتي بهدف تعزيز أداء الحزب وأنشطته وبرامجه لتحقيق طموحات الشعب المصري ودفع عجلة الإصلاح المرتقب للحياة الحزبية بمصر وكذلك إثراء العمل الحزبي بأفكار ورؤى جديدة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه جاري العمل لاختيار قيادات الحزب في المواقع المختلفة خاصة في ظل ما تتمتع به الهيئة التأسيسية للحزب من كفاءات ورموز وطنية، وأيضا اختيار وانتقاء أفضل القيادات الشعبية في محافظات مصر المختلفة وتحديدا الذين كانت لهم بصمات متميزة في جمع التوكيلات في مرحلة ما قبل تأسيس حزب الجبهة الوطنية.