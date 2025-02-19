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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على الحرب

ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تتفاوض بنجاح لإنهاء الحرب مع روسيا، مواصلا: "زيلينسكي "قام بعمل فظيع" وهو "ديكتاتور بلا انتخابات"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح ترامب: "زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على حرب لا يمكن الفوز بها، وحرب روسيا وأوكرانيا لها أهمية بالنسبة لأوروبا وليس بالنسبة لنا".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه من الأفضل لزيلينسكي أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد، مشيرًا، إلى أن زيلينسكي يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة ويرفض إجراء انتخابات وتأييده منخفض.

إجراء إنتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب مع روسيا