محافظ دمياط يشارك في جلسة إدارة أراضي مصر

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بجلسة تعزيز الاستفادة من خلال تخطيط وإدارة الأراضي في مصر، التى جاءت ضمن فاعليات المؤتمر العربى الثالث للأراضي المُنعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

حيث تضمنت الجلسة استعراض التجربة المصرية فى هذا الملف ومناقشة آليات سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية تخطيط وإدارة الأراضي ودورها الفعال فى تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضرى، وأيضًا تعزيز التمويل المخطط والفعال في المناطق الحضرية، والتى تناولها المتحدثون من جمهورية مصر العربية وهم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، و الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، و أحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشاريع والتخطيط والتصميم بصندوق التنمية الحضرية و المهندسة الهام قاسم رئيس مكتب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني و المدير الوطنى لمشروع " حيّنا " بالهيئة.

وشهدت الجلسة أيضًا عرض لمشروع حيّنا الذى يتم تنفيذه بالتعاون المشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة " مكتب مصر " ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وتمويل مشترك بين الحكومتين المصرية والسويسرسة، حيث تم تنفيذه بمحافظتى دمياط وقنا.

وعلى هذا الصعيد،، وخلال الجلسة النقاشية أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن الإدارة الفعالة للأراضي ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية فى دمياط، لاسيما مع كونها مركزًا صناعياً وتجارياً حيوياً ، لافتًا إلى أن دمياط فى السنوات الأخيرة، شهدت استثمارات كبيرة فى مشاريع البنية التحتية والتخطيط العمراني، وأشار أنه بفضل موقعها على البحر المتوسط باتت نموذجًا لتطبيق استراتيجيات التطوير الحضرى الحديث، وأكد " المحافظ " إلى أن دمياط حققت خطوات كبيرة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية والتجارية وتوفير مساحات حضرية أكثر ذكاءً واستدامة ، مع التأكيد على أهمية التركيز على التخطيط السليم وإدارة الأراضي بفاعلية جاء أبرز تلك الجهود إطلاق مشروع " بيوت " بمدينة دمياط الجديدة على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع لتعزيز الاستثمارات العقارية والسياحية، وأيضًا مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط، بالإضافة إلى ما يجرى تنفيذه بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا " بمنطقة الشعراء والذى يعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم قيمتها ، فضلاً عن إعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لجميع المدن والقرى بالمحافظة للحد من العشوائيات وتعزيز الاستثمار العقارى بالتوازى مع الاعلان عن المحافظة خالية من العشوائيات بعد تنفيذ مشروعات التطوير المتكاملة .

وأشار " محافظ دمياط " أيضًا خلال الجلسة إلى أن باعتبار دمياط مدينة ساحلية فإن هناك استعدادات محددة لمجابهة التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، باعتباره ملف يمثل أهمية قصوى خلال الوقت الراهن، حيث أكد إلى أهمية التخطيط العمرانى القائم على إعادة تنظيم الأراضي وتحسين استخدامها يُعد من أهم الأدوات التى تساهم فى تعزيز قدرة المدينة على التكيف مع المخاطر البيئية، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة يمكن توجيهها لتطوير البنية التحتية وتعزيز استدامة المناطق الساحلية.

وأشار إلى أنه وفى هذا السياق يجرى العمل نحو تخضير الخطة الاستثمارية بدمج البعد البيئى فى مشروعات التنمية، مشيرًا الى أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى بهذا الملف مثل تطوير حاجز الأمواج بمنطقة اللسان وإنشاء ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج، والذى حققت المحافظة عنه المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتأهيله للمشاركة بقمة المناخ COP27.

و أكد الدكتور أيمن الشهابى فى ختام كلمته أن محافظة دمياط تسعى بخطوات سريعة نحو تعزيز الاستدامة والتطوير العمرانى من خلال تنفيذ مشروعات نوعية بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ، مما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الطبيعية والاستثمارية

هذا ويشار إلى أن المؤتمر يُعقد بالتعاون بين وزارة إعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج موئل الأمم المتحدة والشبكة العالمية للأراضي ومبادرة الأراضى العربية بالشراكة مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وأيضًا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والبنك الدولى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الرصد الجوى الهولندية وأصحاب المصلحة فى قطاع الأراضى بالمغرب