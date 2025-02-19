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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة
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أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سبورتنج لشبونة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، نظيره سبورتنج لشبونة على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

كان بوروسيا دورتموند فاز على سبورتنج لشبونة بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أعلن روي بورجز المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة 

حراسة المرمى: كوبيل 

خط الدفاع: رايرسون - إيمري تشان - نيكو شلوتربيك - دانيل سفينسون 

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - باسكال جروس - براندت 

وفي الهجوم: كريم أديمي - سيرو جيراسي - جيمي جيتينز.

تشكيل سبورتنج لشبونة ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: روي سيلفا 

خط الدفاع: كواريسما - ديوماندي - إيناسيو 

خط الوسط: إيسخايو - هيولماند - سيمويس - ريس 

وفي الهجوم: كويندا - هاردر - جابرييل تيسكيرا.

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