تاكيدا تطلق دواء تاكزيرو(لاناديلوماب) لعلاج مرضى الوذمة الوعائية الوراثية

الأربعاء 19/فبراير/2025 - 06:48 م

أعلنت شركة تاكيدا عن إطلاق عقار تاكزيرو (لاناديلوماب) في مصر. يتم استخدام العلاج الجديد لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم سنتين فأكثر، ويأتي إطلاقه في إطار جهود شركة تاكيدا لتقديم حلول علاجية للمرضي الذين يعانون من هذا المرض النادر المهدِّد للحياة.

تعد الوذمة الوعائية الوراثية من الأمراض النادرة، حيث يصيب 1 من بين كل 50،000 شخص عالميًا. ويصاحب المرض نوبات تورم شديدة في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الوجه والأطراف والبطن والحنجرة. وقد تكون هذه النوبات مهددة للحياة في حالات تورم الحنجرة،مما يجعله مرضًا مهددًا للحياة. تنتج هذه النوبات عن نقص في إنزيم C1 الذي يؤدي لإفراز غير منضبط لمادة براديكينين التي تتسبب في هذه الوذمة الوعائية الوراثية.

ورغم خطورة المرض لا تزال نسبة تشخيصه منخفضة للغاية، مما يزيد من أهمية التوعية بضرورة التشخيص المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. وتشير الدراسات إلى أن متوسط عمر الأفراد الذين لم يتم تشخيصهم بشكل صحيح والذين يموتون بسبب الاختناق نتيجة نوبات تورم الحنجرة الناتجة عن المرض يكون أقصر بحوالي 31 عامًا مقارنة بالمرضى الذين يموتون لأسباب أخرى، حيث تبلغ نسبة الوفاة بسبب الاختناق نتيجة نوبات تورم الحنجرة حوالي 29 %، لذلك يمثل التشخيص الصحيح والمبكر للمرض عاملًا رئيسيًا في تحديد بروتوكول العلاج الصحيح. ولذلك يجب نشر الوعي بهذا المرض بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتعرف على أعراضه بدقة وتشخيصه بصورة صحيحة وأنه يتشابه مع بعض الأعراض لأمراض أخرى"

وتعليقًا على إطلاق عقار تاكزيرو (لاناديلوماب) في مصر، صرح الأستاذ الدكتور/ محمد الشايب، أستاذ الباطنة ورئيس قسم الحساسية وأمراض المناعة بكلية طب عين شمس: "تعد الوذمة الوعائية الوراثية من الأمراض النادرة التي قد يصعب تشخيصها، مما يؤدي إلى تأخير العلاج في بعض الحالات. يمكن أن تؤثر الوذمة الوعائية الوراثية على حياة المرضى بطرق متعددة، حيث أن الهجمات غير المتوقعة، التي قد يصاحبها ألم وتورم، قد تؤثر على الأنشطة اليومية والتفاعلات الاجتماعية، مما يسبب تحديات نفسية للمريض وأسرته. من المهم أن يكون التشخيص المبكر جزءًا من إدارة المرض، حيث أن التعرف على الأعراض في وقت مبكر يمكن أن يحسن نوعية حياة المرضى بشكل كبير"

من جانبها، قالت الأستاذة الدكتورة عائشة المرصفي، الأستاذة لطب الأطفال، ومؤسسِة وحدة اضطرابات المناعة الأولية في كلية طب جامعة القاهرة: "يجب أن تتضمن الخطة العلاجية للوذمة الوعائية الوراثية استراتيجية لإدارة كل حالة على حدة بحيث يتم تناول العلاج عند الحاجة والوقاية على المدى القصير والطويل تشمل أهداف الوقاية طويلة الأمد تقليل عدد نوبات التورم وشدتها، حيث تؤدي النوبات المتكررة وغير المتوقعة من التورم لتأثير سلبي على جودة حياة المرضى. ويتمثل الهدف الأساسي من إدارة الحالات على المدى الطويل في تقليل تكرار النوبات وكذلك خفض احتمالات الوفاة"

وبمناسبة إطلاق الدواء الجديد في مصر، قال الدكتور سامي خليل، مدير عام شركة تاكيدا مصر: "يمثل إطلاق عقار تاكزيرو (لاناديلوماب) إنجازًا هامًا لشركتنا، ويأتي تأكيدًا لالتزامنا المستمر بتقديم علاجات تلبي احتياجات المرضي، إننا فخورون بأن نكون من الشركات الرائدة في السوق المصري في علاج الوذمة الوعائية الوراثية، كما نؤمن في تاكيدا بأن لكل مريض الحق في الحصول على أفضل العلاجات المبتكرة، وهو هدف نبذل كل جهدنا لتحقيقه من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحسين النتائج العلاجية التي يحصل عليها المرضى في مصر

إنّ إطلاق دواء تاكزيرو يمثل بداية حقبة جديدة في إدارة حالات الوذمة الوعائية الوراثية 1يأتي ذلك انطلاقًا من دعم تاكيدا لقطاع الرعاية الصحية في مصر، عن طريق تزويدهم بأفضل الحلول خاصة العلاجية التي تتيح لهم تقديم رعاية متكاملة ومتطورة للمرضى. إنّ التعاون مع قطاع الرعاية الصحية في مصر هو العامل الرئيسي لعلاج هذا المرض النادر، بما يضمن استفادة المرضى بأحدث الابتكارات ".

لمحة عن شركة تاكيدا للصناعات الدوائية:

شركة تاكيدا للصناعات الدوائية تأسست عام ١٧٨١ في اليابان وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الصناعات الدوائية الحيوية وطيلة ٢٤٣عام قامت الشركة على أسس وقواعد راسخة في مقدمتها مصلحة المريض والبحث والتطوير الدائم، وتلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للمرضى عبر تحويل العلوم إلى أدوية عالية الابتكار بالإضافة الى الاهتمام ببرامج مساعدة المرضى وتقديم حلول رعاية صحية مستدامة ورعاية متخصصة وعلاجات متغيرة بمرور الوقت والتقدم العلمي لشفاء المرضى.

وتركّز تاكيدا جهودها في إطارَي البحث والتطوير على أربعة مجالات علاجيّة: علم الأورام، والأمراض النادرة، وعلم الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي. ونقوم أيضًا باستثمارات موجهة في مجالات البحث والتطوير المتعلقة باللقاحات والعلاجات المستخرجة من البلازما. كما تركز جهودها على تطوير أدوية مبتكرة تساهم بتحقيق تغيّر جذري في حياة الناس.ويلتزم موظفونا بتحسين جودة حياة المرضى والتعاون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 80 دولة ومنطقة.