بحضور 45 طبيباً.. دورة مكثفة لمسؤولي الحضانات والأطفال حديثى الولادة بصحة الدقهلية

اختتمت بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية فعاليات دورة مكثفة لمسؤولى الحضانات والأطفال حديثى الولادة استمرت لمدة 5 أيام وذلك بحضور 45 طبيباً .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وإدارة التدريب بالرعاية العاجلة بالوزارة وبإشراف وتنسيق مسئول الحضانات وعنايات الاطفال الدكتورة بسمة شوكت.



تضمنت الدورة محاضرات نظرية حول التنفس الصناعى فى حديثي الولادة وكيفية عمل الرئتين بالإضافة إلى نقص الأوكسجين وفرط بيلروبين الدم .



ولفت وكيل الوزارة إلى أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية والعنصر البشري بجميع المستشفيات، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

