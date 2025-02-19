أحمد حجازي يشارك في فوز نيوم على النجمة في دوري "يلو"

شارك النجم المصري أحمد حجازي في فوز فريقه نيوم على النجمة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

تواجد أحمد حجازي في تشكيل نيوم الأساسي أمام النجمة، ولعب المباراة كاملة، ليسهم في فوز فريقه وحصد 3 نقاط جديدة في رحلة التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

نيوم يفوز على النجمة بمشاركة أحمد حجازي

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل رفاق حجازي هدفين في الشوط الثاني، حيث افتتح ألفا سيميدو التسجيل في الدقيقة 55، ثم أضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 64.

بذلك، شارك أحمد حجازي في 12 مباراة مع نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

انضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتلك النتيجة، استمر نيوم على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الحزم وصيف الترتيب، بينما تجمد رصيد النجمة عند 37 نقطة في المركز الرابع.