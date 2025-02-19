ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد حجازي يشارك في فوز نيوم على النجمة في دوري "يلو"

أحمد حجازي مع نيوم
أحمد حجازي مع نيوم السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك النجم المصري أحمد حجازي في فوز فريقه نيوم على النجمة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك خالد الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

تواجد أحمد حجازي في تشكيل نيوم الأساسي أمام النجمة، ولعب المباراة كاملة، ليسهم في فوز فريقه وحصد 3 نقاط جديدة في رحلة التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

نيوم يفوز على النجمة بمشاركة أحمد حجازي

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل رفاق حجازي هدفين في الشوط الثاني، حيث افتتح ألفا سيميدو التسجيل في الدقيقة 55، ثم أضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 64.

بذلك، شارك أحمد حجازي في 12 مباراة مع نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

انضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتلك النتيجة، استمر نيوم على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الحزم وصيف الترتيب، بينما تجمد رصيد النجمة عند 37 نقطة في المركز الرابع.

احمد حجازي نيوم النجمة دوري يلو دوري الدرجة الأولى السعودي اخبار حجازي اخبار احمد حجازي اخبار نيوم السعودي اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين