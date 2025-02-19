محافظ أسوان يكرم ممثلي وفود فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رؤساء وممثلى وفود عدد 26 من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والمحلية المشاركة بالمهرجان ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، ويوسف محمود مدير عام فرع الثقافة ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات والمسئولين بوزارة الثقافة .

إسماعيل يكرّم وفود الفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

جاء ذلك استمراراً للجهود المبذولة لضمان إنجاح فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، الذى يقام فى الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالى ضمن الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل .

وقد رحب اللواء دكتور إسماعيل كمال بضيوف أسوان من الدول الأجنبية الصديقة ، بالإضافة إلى الفرق المصرية .

وأكد على أن أسوان على إستعداد تام لإستضافة وإحتضان المزيد من الفعاليات والمهرجانات الكبرى وعلى رأسها مهرجان الثقافة والفنون فى دورته الثانية عشر .

وأشار إلى أن هذا المهرجان أصبح من أبرز وأكبر المهرجانات العالمية التى تقام على أرض عاصمة الثقافة والإقتصاد والشباب الإفريقى ليس بإعتباره فعالية فنية فقط بل لكونه (رسالة محبة وسلام) تُبرز قوة الفن في تكسير الفوارق ومد جسور التواصل والتقارب وتبادل الثقافات بين الشعوب والدول المشاركة .

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بأوجه التنسيق والتعاون المتواصل والمشترك بين وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، والهيئة العامة لقصور الثقافة ، والمحافظة لتنفيذ وإنجاح فعاليات مهرجان الثقافة والفنون وغيرها من الفعاليات والمهرجانات التى تحتضنها أسوان .

المساهمة فى إثراء الوعى الثقافي والفنى وإدخال البهجة والسرور

ولفت إلى دور ذلك فى زيادة الترويج والتسويق السياحى ، علاوة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافي والفنى وإدخال البهجة والسرور لدى الأهالي والمواطنين وغيرهم من السائحين والزائرين لأسوان .

وقد حرص الدكتور إسماعيل كمال على تقديم التحية والشكر على المشاركة المتميزة لفرق الفنون الشعبية الأجنبية والمصرية متمنياً بأن يكونوا سفراء لدى شعوبهم لينقلوا تجربتهم فى أسوان وما تتمتع به من سحر وجمال الطبيعة ، بجانب المعابد الأثرية والمعالم السياحية ، فضلاً عن أهلها الطيبين الذين يتمتازوا ببشاشة الوجوة وحسن المعاملة لكافة الأفواج السياحية والزائرين .

ومن جانبهم قدم ممثلو وفود الفرق الشعبية الشكر لمحافظ أسوان ولوزارة الثقافة وكافة الجهات المعنية وذلك لحفاوة الإستقبال وروعة التنظيم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى فعاليات مهرجان الثقافة والفنون، موضحين بأن هذا الحدث الفنى الكبير يعد فرصة هائلة لتبادل الخبرات والمخزون والموروث الثقافي والفنى ، بجانب التعرف عن قرب على التاريخ والحضارة المصرية العريقة .

وفى ختام اللقاء قام محافظ أسوان، بتكريم رؤساء الوفود من خلال تقديم الدروع والتقاط الصور التذكارية تقديراً لجهودهم في إثراء المهرجان بعروضهم الفنية المتميزة ، بالإضافة إلى تكريم خاصة للفنان هشام عطوة مخرج حفل الافتتاح والختام للمهرجان .

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